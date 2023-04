Liebesschmerz in allen Facetten

Dortmund. Provokant hält der Täter nach dem Überfall sein Gesicht in die Überwachungskamera. Das allerdings hilft den Kommissaren Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), Jan Pawlak (Rick Okon) und Peter Faber (Jörg Hartmann) nicht weiter, da der Mann bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist. Herzog, die in Fabers Abwesenheit, die kommissarische Leitung der Abteilung übernommen hat, zieht eine sogenannte Super-Recognizerin (Sar Adina Scheer) hinzu, die dem Täter nach der stundenlangen Sichtung von Videomaterial langsam auf die Spur kommt.