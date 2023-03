Mit „Hackl” beklommen im Dunkeln

Als in seinem Block der junge Adam Moser auf seinem Motorrad tödlich verunglückt und die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) herausfinden, dass der Tote von einem Laserpointer so geblendet worden ist, dass er daraufhin tödlich stürzte, gerät der alte Grantler Hackl ins Visier der Ermittler. Hat ihn der nachts laut mit dem Motorrad röhrende Adam so provoziert, dass er ihn vom Zweirad gelasert hat? Für Batic und Leitmayr ist der Fall klar – Leitmayr war selbst einmal Opfer des störrischen Alten. Der ist nach einem kurzen Auftritt bei einer Richterin verletzt auf der Flucht und reitet sich immer tiefer rein – dabei wissen die beiden Kommissare längst, dass Hackl nicht der Täter ist.