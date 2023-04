Mord in bester Gesellschaft

Ja, Grandjean und Ott sind unterschiedlich. Das ist schon bei den vier vorherigen „Tatort“-Folgen aus Zürich überdeutlich geworden. Auch in „Seilschaft“ unter Regie von Tobias Ineichen gehen die beiden Ermittlerinnen eigene Wege: Während Grandjean rational distanziert bleibt, ist Ott schnell persönlich betroffen und (zu) nah dran an den Opfern und ihren Geschichten. Wer es also bis jetzt noch immer nicht verstanden hat: Grandjean und Ott sind sehr unterschiedlich. Diese Übercharakterisierung strengt beim Zuschauen aber immer mehr an. Ebenso wie Anna Pieri Zuerchers eintönig lächelnde Mimik, die sie in alles Situationen zur Schau stellt.