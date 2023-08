Oppenheimer, Godzilla und die Bombe

Welchen Stellenwert hat das Thema Atombombe im japanischen Film?

Nicht nur im Spiel- und im Dokumentarfilm, auch in dem großen Bereich Anime wird dem Thema viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das war nicht immer so. Japan blieb bis Anfang der 50er-Jahre von der Siegermacht USA besetzt, in dieser Zeit war es sogar verboten, die Atombombenabwürfe zu thematisieren. Es gab also eine Lücke in der Aufarbeitung. Heute ist die Atombombe omnipräsent in der japanischen Erinnerungskultur, Filme spielen dabei eine große Rolle. Der Monsterfilm-Klassiker „Godzilla“ stellt ein eigenes Genre dar mit inzwischen knapp 40 Filmen. Übrigens hat „Godzilla“ seinen Ursprung nicht in Hiroshima – dieser Bezug wurde erst später hergestellt –, sondern in den amerikanischen Kernwaffentests der Nachkriegszeit im Pazifik. Von den Auswirkungen der stärksten Explosion auf dem Bikini-Atoll am 28. Februar 1954 waren japanische Fischerboote betroffen: Die Besatzungen mussten den Fang vernichten, weil er aus kontaminiertem Thunfisch bestand. Ein Fischer starb später an der Strahlenkrankheit. Dieser Vorfall brachte den Produzenten Tomoyuki Tanaka auf die Idee von „Godzilla“.