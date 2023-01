Schwieriger Einstieg, brutales Ende

Freiburg. Was indes Bestand hat: Der Krimi-Ableger tut sich mitunter schwer, weil er es manchmal verpasst, verständlich in einen Film einzusteigen. Dieses Problem hat auch der neue Film „Unten im Tal“ massiv. Nach 20 Minuten kreist immer noch die Frage durch den Raum: Worum geht es eigentlich? Natürlich, wer genauestens aufpasst und keinen Schnitt verpasst, der ist im Bilde. Allerdings funktioniert das nicht als genereller Passierschein am Sonntagabend.