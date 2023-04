Solide Psychostudie mit Tiefgang

Was die Kommissare noch nicht wissen: Zoé und Benno stecken in Geldschwierigkeiten und haben sich mit dubiosen Leuten aus der Drogenszene angelegt. Auch Christopher war involviert. Erst langsam wird klar, worum es eigentlich geht. Und worum es sowieso geht: Denn der neue Schwarzwald-„Tatort” „Das geheime Leben unserer Kinder” ist einerseits eine Sozialstudie, andererseits ein psychologisch untersetztes Porträt einer scheinbaren Bilderbuch-Familie, die zueinander gefunden hat. Der Fokus liegt auf Benno und auf Zoé, auf Mutter und Vater; in einer wechselnden Betrachtung.