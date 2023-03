Starke Optik, schwache Handlung

Der Bremer „Tatort“ (mit Auswärtsspiel in Bremerhaven) „Donuts“ unter der Regie des Bremerhaveners Sebastian Ko nimmt mit in die Szene von Autotuning und illegalem Autoteile-Handel – und macht das vor allem optisch mit Bravour. Rau und wild und mit viel Tempo – ob am Hafen, in Parkgaragen, auf Kart-Anlagen oder bei nächtlichen Verfolgungsjagden. Die Optik ist stark inszeniert, die Handlung dagegen eher flach. Auch ist es schwierig, das Bremer Team als Team wahrzunehmen. Mads Andersen (Dar Salim) ist wie meist anderweitig unterwegs, schaltet sich nur vereinzelt per Videochat dazu. Und auch Selb ist diesmal nur sporadisch dabei. Der „Tatort” Bremen wird noch eine Weile – und vor allem so manchen guten Fall – brauchen, um sich positiv zu etablieren.