TV-Kritik zu „Polizeiruf 110“: Eine Schippe drauf

Weniger wäre im „Polizeiruf110“ „Little Boxes“ definitiv mehr gewesen. So erschlägt einen das bunte Sammelsurium an geschlechtlich Diversen, Rassisten, Frauenrechtlern, Polizistenhassern und Genderverfechter*innen. Und mittendrin: die eigentlich so starke Johanna Wokalek in der erschreckend eindimensionalen Rolle der menschenfreundlichen Plaudertasche. Fazit: Große Schauspielnamen allein machen noch keinen guten „Polizeiruf 110“.