TV-Kritik zu „Tatort“: Bye, Berlinger!

Spyware auf dem Handy, anonyme Drohanrufe, Verfolgungsfahrten, installierte Kameras in der Wohnung, eine durchwühlte Schublade mit Unterwäsche, eine Todesanzeige in der Zeitung mit dem eigenen Namen. Was Frauen wie Julia Ritter widerfährt, wie sie ausspioniert und in die Angst getrieben werden, macht der Mainzer Tatort „Aus dem Dunkel“ auf glaubwürdige Art greifbar. Kameraeinstellungen durch Bäume, Fenster, Straßenbahnen versetzen auch den Zuschauer selbst in eine Art Voyeur-Perspektive.