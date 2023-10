TV-Kritik zu „Tatort“: Mit Murot gibt es kein „Normal“

Wir wissen ja: In Wiesbaden gibt es kein „Normal“, keinen Gärtner, der der Mörder ist, keine Krimigeschichten aus der Dose oder vom Fließband. Der neue Wiesbadener „Tatort“ „Murot und das Paradies“ passt deshalb perfekt in die Reihe der skurrilen „Tatorte“ mit Murot. In der zweiten Hälfte des Films ist es wichtig, das Handy wegzulegen und aufzupassen. Verschiedene Zeit- und vor allem Wahrnehmungsebenen liegen übereinander, nebeneinander, hintereinander. Wer es sich gönnt, zwei Minuten wegzusehen, wird nichts mehr verstehen. Das ist in einer Zeit mit extremen kurzen Aufmerksamkeitsspannen vielleicht schwierig, aber nicht unmöglich. Wer bis hierher durchgehalten hat, sollte sich den Trip gönnen, auf den uns Murot schickt. „Murot und das Paradies“ ist nicht der allerbeste Film der Murot-Reihe, aber auch sicher nicht der schlechteste. Autor und Regisseur Florian Gallenberger löst nicht alles auf, aber das ist auch gar nicht notwendig.