TV-Kritik zu „Tatort“: Zwischen Belanglosigkeit und großer Kunst

Anton Schilling (Niels Bormann) sitzt im Wagen bei Brix. Er ist kurz zuvor auf der Wache aufgeschlagen und behauptet, dass der Polizist Simon Laby an diesem Abend sein Leben im Wald gelassen hat und dort vergraben worden ist. Gemeinsam mit Brix und zwei Kollegen suchen sie nun die genaue Stelle. Schilling hat getrunken, jede Menge Angst und keine Ahnung, wo das Verbrechen stattgefunden haben soll. Aber Brix verliert nicht die Geduld – und so fahren die Autos weiter und weiter. Und weiter. Weiter. Und weiter. Was sich so liest, als seien sie die Hälfte der Filmspielzeit im Wagen unterwegs, hat Recht. Nichts passiert. Und doch jede Menge. Die Besetzungen im Wagen wechseln. Mal tritt jemand aus oder ab, mal redet jemand gut zu oder schweigt. Das Spannende daran ist vielleicht der Kopf des Zuschauers, in dem sich allerhand Fragen auftürmen: Gibt es diese Leiche überhaupt? Wieso hat der Schilling so große Angst? Wo ist Janneke?