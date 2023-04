Viel Qualität im Team, wenig Qualität im Buch

„Nichts als die Wahrheit“ heißt der Berliner „Tatort”, der ab sofort mit Corinna Harfouch als Susanne Bonard unterwegs ist. „Nichts als die Wahrheit“ ist der erste von zwei Teilen, die an Ostersonntag und Ostermontag ausgestrahlt werden. 180 Minuten Film für einen Mord an einer Schutzpolizisten? Nein, dazu wäre der Stoff zu dünn. Die Geschichte ist viel größer, umfangreicher, dramatischer. Es geht um rechte Tendenzen an der Akademie, rechtsextreme Gruppierungen innerhalb der Polizei. Karow und Bonard suchen kreative Wege, um in diesen Gruppierungen zu recherchieren, Klarnamen hinter den Pseudonymen zu finden. Je mehr sie stöbern, desto mehr finden sie. So endet der erste Teil mit einem großen Cliffhanger.