Was ist das für ein Krimi?

Kommentiert wird der neue Fall von Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nämlich von deren neuer Kollegin Meret Schande (Christina Scherrer). Sie ist immer nah dran, als Fellner und Eisner den Fall des ermordeten IT-Experten Marlon Unger untersuchen. Mal urteilt sie über den Fall, das Opfer, mal über die Kommissare oder das Leben. Alles aus dem Off, respektive während einer Sitzung bei ihrem Psychologen. Wo anfangs unklar bleibt, wieso Schande so wichtig, löst sich dieses Rätsel im Showdown des Films. Die junge Kollegin ist maßgeblich an der Täterfindung beteiligt. Es sind die letzten 20 Minuten, die diesen Krimi dann wirklich zu einem guten machen.