Wenig Neues aus Köln

So richtig packt er einen nicht, der nun schon 85. Fall des Duos Ballauf und Schenk. Weder die Handlung noch die Figuren. „Schutzmaßnahmen“ unter Regie von Nina Vukovic kommt weder besonders spannend noch besonders überraschend daher. Irgendwie wirkt es, als habe man den Fall so oder so ähnlich schon in zig verschiedenen Varianten zuvor gesehen. Ebenfalls nichts Neues: Während Schenks Tochter zuvor schon mal Teil des „Tatort“-Ensembles war, wird Schenks Frau wohl auf ewig ein Phantom bleiben. Diesmal ist sie mit einer Freundin in Spanien.