Wuchtiger Altenberger-Abschied

Was passiert in „Paranoia“? Die Rettungssanitäterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird mit ihrem Kollegen und Ex-Freund Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Einsatz gerufen. Sie finden eine schwerverletzte Frau vor, bringen sie ins Krankenhaus. Am nächsten Tag ist die Frau weg. Alle Eintragungen über den Einsatz sind gelöscht. Kant, die wegen der Trennung von Melchior ohnehin psychisch angeschlagen ist, beginnt an sich zu zweifeln. Auch der Zuschauer zweifelt an Kant, an ihrer Glaubwürdigkeit, an der Geschichte. Aber nie an Bessie. Die geht unbeirrt ihren Weg, folgt ihrem Bauchgefühl, sieht einmal einen Toaster vor sich, als sie glaubt, zu sterben. Bleibt stark, bleibt folgerichtig.