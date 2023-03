Zermürbender Wettlauf gegen die Zeit

Im Mittelpunkt neben Ronny: die drei Mütter Sabine, Brasch und Heimleiterin Gaby Kleinschmidt (Maja Schöne), deren Sohn Gordon (Valentin Oppermann) kein einfaches Kind ist. Autor Jan Braren spielt geschickt mit den drei Biografien der Frauen, deren Geschichte sich an einer Stelle immer wieder streift: Für ihr Kind würden sie so ziemlich alles tun. Das ist zwar kein neues Motiv, aber von Regisseurin Barbara Ott eindrucksvoll in Szene gesetzt. Vor allem für Eltern ist „Ronny“ schwere Kost. Denn das Elternsein wird hier aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet: Wir sehen die überforderte und devote Sabine, die gegen ihre Sucht kämpft. Wir sehen Gaby, die nicht einsehen will, dass ihr Gordon längst aus den Händen geglitten ist. Und wir sehen Doreen Brasch, die sich vermutlich nichts mehr herbeiwünscht als Nähe zu ihrem entfernten Sohn. Das ist glänzend erzählt. Einschalten lohnt!