Zwischen sprödem Ernst und feinem Humor

Die besondere Stärke des Krimis ist jedoch seine Inszenierung. Regisseurin Friederike Jehn lässt Borowski da, wo er am besten ist: in einem Raum, der ausschließlich zwischen seiner spröden Ernsthaftigkeit und seinem feinen Sinn für Humor wechselt; ohne ihn dabei lächerlich wirken zu lassen. Wenn er beispielsweise im Blumenladen des Krankenhauses sitzt, um vom orangefarbenen Festnetztelefon mit Celina zu telefonieren und zwischen Blumentöpfen, Pflanzen, Schnittblumen, ganz viel bunt und grün verschwindet, dann kümmert das die Figur Borowski nicht sonderlich. Es ist der für ihn vollkommen schlüssige und richtige Ort, um den Fall weiterzubringen. Borowksi ist in seinem natürlichen Habitat – in seinem Kopf. Und immer dann ist er am besten.