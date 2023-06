„Tatort“ in der Sommerpause – wie war die Krimi-Saison?

Mein Fazit: Mut zu Doppelfolgen

Ist der doppelte „Tatort“ der bessere „Tatort“? Vielleicht. Die Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“, mit der an Ostern Corinna Harfouch ihren Einstand als neue Ermittlerin in Berlin gab, ließ zwar noch zu wünschen übrig. Die Drehbuchautoren haben die Erzählung, wohl aus Mangel an Erfahrung mit der längeren Laufzeit, überfrachtet. Trotzdem konnte man spüren, welches Potenzial in diesem Format liegt. Auch einige der sich über mehrere Episoden ziehenden Privat-Tragödien von Ermittlern, wie etwa zuletzt oft im Dortmunder „Tatort“, würden in abgeschlossenen Doppelfolgen wahrscheinlich besser funktionieren. Wiederholung des Experiments daher erwünscht!