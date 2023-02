Aus Solidarität: Pussy Riot doch nicht bei Maifestspielen

Das Staatstheater bestätigt auf Anfrage, dass eine Absage „derzeit in der Diskussion“ sei. Eine offizielle Absage gebe es aber bisher nicht. In den sozialen Netzwerken kursiert unter anderem eine Begründung der Absage durch das Gruppenmitglied Maria Alyokhina. „Niemand hat uns von der Teilnahme am Netrebko-Festival erzählt“, heißt es dort. Ebenso habe ihnen niemand gesagt, dass die Gruppe eine Lücke füllen sollte, die durch die Absage ukrainischer Künstlerinnen und Künstler entstanden sei. „Natürlich sagen wir in solchen Fällen das Konzert ab. Wir lehnen die Teilnahme aus Solidarität mit ukrainischen Künstlern ab.“ Die Äußerungen sollen im Gespräch mit der zweisprachigen Internetzeitung Meduza gefallen sein. Die Autorschaft von Maria Alyokhina lässt sich derzeit nicht verifizieren. Der Twitter-Account von „Pussy Riot“ bestätigt jedoch die Absage und den zitierten Wortlaut in englischer Sprache: „We are cancelling our show in Wiesbaden out of Solidarity with Ukrainian artists.“ Man sage aus Solidarität mit den ukrainischen Künstlern den Auftritt ab.