Ausgeh-Tipps für das Wochenende in Südhessen

Mit den „Rodgau Monotones“ biegt der Michelstädter „Spielplatz der Kulturen“ auf die Zielgeraden ein. (Foto: Rodgau Monotones)

Kammermusik auf der Langstrecke

Auch das ist eine Folge der Corona-Zeit: Die Musiker des Staatsorchesters haben viel Kammermusik geprobt – aber sie hatten keine Gelegenheit, sie auch im Konzert zu spielen. Deshalb gibt es am Sonntag, 26. September, im Staatstheater eine XXL-Ausgabe der beliebten Reihe „Soli fan tutti“. Das Konzert beginnt um 11 Uhr, bietet ein sehr abwechslungsreiches Programm in wechselnden Besetzungen, und weil die Musik gut drei Stunden dauern wird, gibt es zwei Pausen mit Imbiss.

Literarisch-musikalisch spazieren

Am Sonntag, 26. September, um 14.30 Uhr lädt das Museum Schloss Fechenbach zu einem Spaziergang durch die Welt des Dieburger Museums ein. Christine Klostermann (Literatur) und Hagen Pätzold (Instrumental) führen die Besucher von den römischen Legionären hin zur Neuzeit und Dieburger Geschichten. An allen Stationen wird Hagen Pätzold typische Instrumente vorstellen und entsprechende Musik aufführen.

Saisonstart bei Forum Kultur

Nach der großen Auftaktveranstaltung und dem Saisonstart der beiden Jazz-Reihen startet der Heppenheimer Verein Forum Kultur am Wochenende so richtig durch. Den Auftakt bildet dabei die Reihe „Kammerkonzerte“ mit dem Auftritt des Duos „The Twiolins“ im Saalbau-Kino am Freitag, 24. September. Beginn ist um 20 Uhr. Weiter geht es am Sonntag, 26. September, 17 Uhr, in der Sparte „Kunststück!“ mit „Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten“ – ebenfalls im Saalbau.

Hessen-Rock in Michelstadt

Nach drei Monaten Programm mit über 70 Veranstaltungen biegt der Michelstädter „Spielplatz der Kulturen“ auf die Zielgerade ein – und dabei geht es nochmal ordentlich zur Sache: Die „Rodgau Monotones“, fraglos eine der bekanntesten hessischen Bands, eröffnen das Abschlusswochenende am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr mit ihrem Auftritt auf der Bühne am Ponyhof. Im Gepäck haben sie neue Songs und alte Klassiker; Karten gibt es auf www.spielplatz-der-kulturen.de.

Musik-Kabarett in Büttelborn

Musik-Kabarett mit Chansons und pointierten Liedern präsentiert Lucy van Kuhl in ihrem Programm „Dazwischen“ am Sonntag, 26. September, in Büttelborn. Als sie 2019 mit dem renommierten „Scharfrichterbeil“ in Passau ausgezeichnet wurde, war sie erst die dritte Frau, der das gelang. Die gebürtige Kölnerin hat eine klassische Klavierausbildung absolviert. Ab 18 Uhr tritt sie im Café Extra, Schulstraße 17, in Büttelborn auf. Karten gibt es auf www.cafeextra.de.