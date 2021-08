Ausgehtipps für das Wochenende in der Region

Kleiner als gewohnt, aber mit viel Flair und sogar im Fernsehen: Beim „Sound of the Forest“-Festival in Michelstadt spielt unter anderem Alice Merton. (Foto: Fritz Krings)

SÜDHESSEN - Trebur Open Air zip

Das Trebur Open Air gibt es in diesem Jahr nur im Kleinformat als TOA.zip an zwei Tagen. Am Freitag, 6. August ist ab 16 Uhr Einlass am Festivalgelände am Freibad. Headliner sind die Leipziger Band „100 Kilo Herz“ und am Samstag „FEE“. Es gibt noch Tagestickets an der Kasse für 25 Euro. Mit dabei sind außerdem „De Wolff“, „Postmodern Fantasy“, „Firstborn Unicorn“, „Akne Kid Joe“, „Elfmorgen“, „Naft“, „Hurricane Bar“ und „Buntspecht“.

Straßentheater in Bessungen

Bis zu 6000 Zuschauer kommen in normalen Jahren auf Darmstadts Straßen und Plätzen beim Festival „Just for fun“ zusammen. Doch was ist derzeit schon normal? Die Sonder-Ausgabe „Circus“ des beliebten Straßentheater-Spektakels bietet nun am Freitag, 6. August, und Samstag (7.) ab 20.30 Uhr ein Doppelprogramm im Innenhof der Bessunger Knabenschule: Das „Duo Laos“ zeigt Partnerakrobatik. This Maag aus der Schweiz steuert Street-Comedy bei.

„Sound of the Forest“ live auf Arte

Drei Musikereignisse parallel, zusammengeschaltet zum Arte-„Zeitgleich Festival“ im Livestream. Das hat bei der Premiere gut funktioniert und wird am Samstag, 7. August, ab 16 Uhr neu aufgelegt. Den Odenwald vertritt das„Sound of the Forest“ in einer kleineren Ausgabe mit 250 Zuschauern auf der „Spielplatz der Kulturen“-Bühne in Michelstadt. Fünf Bands und Künstler sind dabei, angeführt von Alice Merton. Tickets und Info: www.spielplatz-der-kulturen.de.

Genuss- und Gartenfest

Auf Schloss Braunshardt gibt es am Samstag, 7. August, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. August, von 10 bis 18 Uhr ein Genuss- und Gartenfest mit einer großen Streetfood Meile. Angemeldet haben sich rund 90 Aussteller, die unter anderem Öle, Kräuter und Gewürze für den Genuss, Rosenständer, Kugeln und Kränze für den Garten anbieten. Wer möchte, kann sich einer halbstündigen Schlossführung anschließen, ohne Anmeldung. Eintritt: 5 Euro für Erwachsene.

Stadtpark-Festival in Lampertheim

Die Idee, eine Sommerbühne mit Konzerten und einem kulturellen Angebot in Lampertheim zu installieren hat es schon lange gegeben. Corona macht es nun möglich, diese Idee am Wochenende in die Tat umzusetzen. Das Stadtpark-Festival dient der Kultur als Startschuss und soll ihr auch nachhaltig helfen. Ein Teil der Eintrittspreise fließt in einen Kulturfonds. Auf der Bühne wird unter anderem Groove Generation stehen, alle weiteren Infos gibt es unter www.stadtpark-festival.de.