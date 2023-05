Benefiz-Klavierabend: Ferhan und Ferzan Önder in Frankfurt

Der Erlös des Abends soll in zwei konkrete Hilfsprojekte fließen: Zum einen sollen weitere mobile Küchen in der Türkei ermöglicht werden. Zum anderen gehen die Einnahmen über den Rotary Club Wiesbaden Rhein-Main an ein lokales Projekt in der Türkei, was eine Containerstadt in der schwer getroffenen Provinz Hatay unterstützt. Dank der Initiative durch Rotary Clubs in Istanbul seien dort bereits an die 40 voll ausgestattete Wohncontainer aufgestellt worden. Geplant seien weitere Container, auch als Kindertagesstätte und für Weiterbildungsangebote für Frauen.