Bergsträßer Landrat führt Verein „Kultursommer Südhessen“

Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt übernimmt den Vorsitz. (Foto: Kultursommer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - (red). Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt hat die Leitung der Kulturreihe Kultursommer Südhessen übernommen. Einer Pressemitteilung zufolge wurde der Jurist zum Vorsitzenden des Vereins Kultursommers Südhessen e.V.; damit trete Engelhardt die Nachfolge des Darmstädter Oberbürgermeisters Jochen Partsch an.

Zu Vertretern des Vorsitzenden wurden den Angaben zufolge gewählt: Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg als erster Stellvertreter, und Frank Matiaske, Landrat des Odenwaldkreises, als zweiter Stellvertreter. Mitglieder des Vereins Kultursommer Südhessen sind die südhessischen Gebietskörperschaften: neben den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, und Odenwald auch die Städte Darmstadt und Offenbach.

Das Kulturprogrammheft für die kommende Saison mit mehr als 150 Veranstaltungen in Südhessen erscheint Ende Mai. Darin aufgeführt werden Theater- und Kleinkunstvorstellungen, Konzerte, Ausstellungen und Festivals im Zeitraum vom 17. Juni bis 18. September 2022. Der 29. Kultursommer Südhessen 2022 wird offiziell am 17. Juni im historischen Kellereihof in Michelstadt mit einem Konzert einiger südhessischer Chöre eröffnet.

KONTAKT Weitere Informationen zum Kultursommer Südhessen gibt es im Internet unter der Webadresse www.kultursommer-suedhessen.de oder telefonisch bei der Geschäftsstelle des Vereins Kultursommer Südhessen; diese ist beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt und hat die Rufnummer 06151-12 46 30. (red)

Der Abschluss des Kultursommers ist für den 17. September in Reinheim vorgesehen; dort soll der Schweizer Kabarettist und Beatboxer Martin O. auf der Bühne stehen. Zu den Programmschwerpunkten gehören die 25. Tage der offenen Ateliers (17. und 18. September).

Christian Engelhardt betonte kurz nach seiner Wahl zum Vorsitzenden: „Die Förderung der Vielfalt der südhessischen Kulturlandschaft ist mir ein besonderes Anliegen, und gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, die von Corona gebeutelte Kulturszene zu stärken.“