„Checker Tobi“: Welterklärer für Kinder (und deren Eltern)

Ganz schön große Verantwortung. Wie gehen Sie damit um?

Unsere Sendung deckt ein Stück weit das ab, was man in der Grundschule auch lernt. Aber natürlich nicht so sehr in der Tiefe wie im Unterricht. Deshalb würde ich uns niemals als Lehrerersatz bezeichnen. Verantwortung haben wir, weil die Kinder alles, was wir behaupten, für bare Münze nehmen. Wir müssen als Journalisten extrem sorgfältig sein. Und das sind wir auch.