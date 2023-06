Créme de la Créme bei Rock am Ring: Emotionale Abrissparty

Heißt natürlich nicht, dass die Rockfans nicht auf ihre Kosten kommen – im Gegenteil: „Limp Bizkit“ haben ihre großen Hits dabei, „Rise Against“ sind auch nicht zum ersten Mal am Ring dabei – und die „Foo Fighters“ sorgen für eine ganz besondere Show. Emotional wird es, als Frontmann Dave Grohl den neuen Schlagzeuger, Josh Freese, vorstellt. Der beerbt Taylor Hawkins, der im vergangenen Jahr überraschend verstorben war. Dass die Band trotz einer impulsiven und kraftvollen Drums-Performance des „Neuen“, noch nicht ganz über dessen Tod hinweg ist, ist zu spüren. Vielleicht auch deshalb holt sich Dave Grohl familiäre Unterstützung auf die Bühne: Seine Tochter Violet, die auch auf dem neuen Album „But here we are“ zu hören ist, ist an diesem Abend, an dem die „Foo Fighters“ ihr erstes Europakonzert mit neuem Drummer spielen, Teil der Band. „Apache 207“ räumt an seiner Edel-Tankstelle, die er auf der „Mandora Stage“ aufgebaut hat, richtig ab. Mit Proleten-Mercedes und einem wilden Ritt per Boot durch die Menge sorgt er dafür, dass den tausenden Fans auch bei frostigen 8 Grad in der Eifelnacht so schnell nicht kalt wird.