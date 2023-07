Daniel Hope im Interview: „Ich möchte Neues entdecken“

Bleiben wir bei großen, kleinen Männern: Am 6. Mai ist in London der Pianist Menahem Pressler gestorben, im Alter von 99 Jahren. Sie gehörten im Beaux-Arts-Trio zu seinen letzten Kammermusik-Partnern. Wie war das, mit ihm zu spielen?

Herrlich. Es war die pure Inspiration. Das heißt nicht, dass es immer leicht war, weil er so gefordert hat, weil er so besessen war von der Musik. Ein falscher Akzent in einer Phrase war für ihn die größte Beleidigung. Er hat einem die völlige Hingabe an die Musik gelehrt. Die Konzerte mit ihm waren unglaublich, aber die Proben mit ihm waren noch schöner. Denn in der Probenarbeit ist er ins Detail gegangen, bis in das letzte Mikro-Detail. Ich war 27 Jahre alt, als ich mit ihm angefangen habe. Es lagen 50 Jahre zwischen uns, und wir haben 400 Konzerte zusammen gespielt, tausende Proben gemacht. In jeder Probe habe ich etwas gelernt. In manchen Proben habe ich ein ganzes Leben gelernt, nur in einer Phrase.