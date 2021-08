Darmstädter Festival trotzt dem Wetter

Noch sechs Veranstaltungen bietet die Saison der Residenzfestspiele. Am heutigen Dienstag, 24. August, würdigt in der Orangerie Kabarettist Konrad Beikircher den Komponisten Beethoven, tags darauf spielt am selben Ort das Eliot-Streichquartett. Kinder und Jugendliche für Beethoven zu begeistern, hat sich am 26. August um 16 Uhr im Hoffart-Theater die Pyrmonter Theater-Compagnie vorgenommen. Die drei letzten Konzerte werden Open-Air auf der Mathildenhöhe gespielt: am 27. August mit den European Swing Allstars, am 28. August erklingt Beethovens neunte Symphonie, am 29. August feiert die Italienische Opernnacht das Finale.

Karten unter Telefon 06151-2 04 00, www.residenzfestspiele.de. (job)