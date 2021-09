Das Abschluss-Wochenende an der Kulturtanke (Im Niederfeld 8) beginnt am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr. Es spielt die Heidelberger Band "Beach Towel"Am Samstag, 2. Oktober, geht es um 14 Uhr mit Ausstellungen und Workshops, los, um 20 Uhr tritt die Berliner Pop-Poetin "Thala" auf. Am Sonntag, 3. Oktober, ist von 13 bis 18 Uhr Programm.

Infos im Internet auf www. afkv.info (sb)