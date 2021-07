Darmstädter Stadtkirche mit großem Kulturprogramm

Martin Mosebach Foto: Hagen Schnauss

DARMSTADT - Heinz Sauer war schon oft in der Stadtkirche zu Gast. Am 2. Oktober geht es nur um Worte - und doch wird die Musik des großen Saxofonisten gegenwärtig sein. Rainer Wieczorek stellt "Im Gegenlicht" vor, seine jüngste Künstlernovelle, die in einem Dialog zwischen dem Autor und einer Kunstfigur dem Wesen dieses großen Musikers nachspürt. Klingt kompliziert, ist bei der Lektüre aber wunderbar einfach und erhellend: Der Darmstädter Autor Wieczorek wird es als Gast beim "Literarischen Herbst" beweisen.

Erneut präsentiert die traditionsreiche Literaturreihe viele prominente und etliche aussichtsreiche Autorinnen und Autoren. Zwölf Lesungen stehen auf dem Programm, einige Nachholtermine aus dem Frühjahr sind auch darunter. Und weil das Literaturhaus wegen der Corona-Einschränkungen weiterhin über nur wenige Plätze verfügt, setzen Kulturpfarrer Karsten Gollnow und Literaturhaus-Programmleiter Rainer Vollmar ihre Zusammenarbeit fort. Drei Literaturhaus-Abende mit Moderation finden in der Stadtkirche Platz: Martin Mosebach liest am 27. September aus seinem Roman "Krass" und spricht darüber mit Martin Maria Schwarz, Andreas Maier führt am 12. Oktober mit "Die Städte" in ein neues Kapitel seiner literarischen Heimatkunde ein, Anne Weber hat am 1. November ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos" im Gepäck, für den sie mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet wurde.

Eine weitere Kooperation verbindet Stadtkirche und Centralstation bei der Lesung von Lena Gorelik am 19. Oktober: "Wer wir sind" ist ein Buch über die Verbindung russischer, deutscher und jüdischer Identität.

Simon Urban eröffnet am 13. September den Literarischen März in der Stadtkirche mit seinem satirischen Gesellschaftsroman "Wie alles begann und wer dabei umkam". Björn Kern (4. Oktober) verschränkt in seinem Roman "Solikante Solo" das Schicksal eines nicht mehr ganz jungen Elternpaares mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die seit einigen Jahren unser Land bestimmen: "das literarisch genaue Porträt eines Paares auf der Suche nach Heimat in einem tief gespaltenen Land", lobt Gollnow in seiner Ankündigung. Neue Romane lernen die Besucher der Lesungen von Norbert Gstrein ("Der zweite Jakob", 8. Oktober), Klaus Modick ("Fahrtwind", 11. Oktober) und Monika Helfer ("Vati", 13. Oktober) kennen; Helfer schreibt in diesem Buch die Familiengeschichte fort, die sie in "Die Bagage" begonnen hat.

VORVERKAUF Karten gibt es online unter stadtkirche-darmstadt.de, im Gemeindebüro an der Piazza, beim Kirchenladen, in der Buchhandlung am Markt und bei vielen anderen Ztix-Verkaufsstellen. Die Dauerkarte für alle Lesungen ("LyriKart") kostet 50 (ermäßigt 30) Euro. (job)

In seinem Roman "Monschau" (Lesung am 21. Oktober) greift Steffen Kopetzky eine Begebenheit der deutschen Nachkriegsgeschichte auf, die man nicht ohne Gedanken an die Corona-Gegenwart lesen wird: In dem Eifelstädtchen brechen im Jahr 1962 die Pocken aus, hochansteckend und lebensgefährlich. Mitten in der Karnevalszeit drohen Quarantäne und Stillstand.

"Denken mit dem eigenen Kopf" ist das Motto, das der Essayist Peter Schneider seiner Sammlung von Arbeiten aus den vergangenen 30 Jahren gegeben hat; die Stadtkirche kündigt für 25. Oktober einen "präzisen Diagnostiker des Zeitgeschehens und großen Stilisten" an.