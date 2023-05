Das erwartet die über 70.000 Fans bei Rock am Ring

Jetzt kommt sie mit Josh Freese als neuem Drummer zurück. Und nicht nur das: Auch das neue Album könnte frischer nicht sein: „But here we are“ heißt das Album – mit dem die Band sich musikalisch und emotional von Taylor Hawkins verabschiedet. Um 22.45 Uhr steht die Band am Ring auf der Bühne. „Limp Bizkit“, „Rise Against“, „Finch“ und „Apache 207“: So heißen weitere Bands des Freitagabends. Am Samstag spielen unter anderem „Tenacious D“, die „Kings of Leon“, „Papa Roach“ und „Evanescence“; der Sonntag hat unter anderem „NOFX“, „Machine Gun Kelly“, „Bullet for my Valentine“ und als letzten Top-Act des Festivals „Die Toten Hosen“ parat. Und die gehören ja am Ring quasi zum Inventar: Nicht nur, dass sie zum neunten Mal als Act dabei sind – die Hosen lassen sich’s auch sonst immer gerne am Ring ein paar Tage gutgehen – selbst wenn sie gar nicht oder, wie im vergangenen Jahr beim Auftritt der „Donots“ als Überraschungsgast, auf der Bühne stehen.