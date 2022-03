Das sind die Pläne für die Wiesbaden Biennale 2022

Exklusive Einblicke des Kurautors

Biennale-Kurator Kilian Engels lüftet für uns schon ein bisschen den Schleier über der Festival-Planung. Eröffnet wird es am 1. September mit „The Köln Concert“, einer Choreographie des in der Schweiz lebenden Amerikaners Trajal Harrell, die Bezug auf das legendäre Köln-Konzert von Keith Jarrett 1975 nimmt.



Eingeladen ist auch „Seek Bromance“ von Samira Elagoz. Der finnisch-ägyptische Film- und Performance-Künstler ist in vielen Sparten unterwegs und auf Festivals erfolgreich.



„Sun & Sea“ von Rugile Barzdziukaite zählt ebenfalls dazu. Die Filmemacherin wurde dieses Jahr auch schon auf dem Filmfestival von Locarno ausgezeichnet. Außerdem im Programm: „Obscene“ von Alexandra Bachzetsis, „Stricty Silk“ von „The Nest Collective“ und „Resistencia“ des chilenischen Künstlerinnenkollektivs „Lastesis“.



Der Vorverkauf startet am 2. Juni um 10 Uhr.