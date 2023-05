„Der ESC wird mir fehlen“: Moderator Peter Urban im Interview

Und was waren Ihre ESC-Highlights in all den Jahren?

Da gibt es einige. Lenas Sieg in Oslo war ein Highlight. Ihr Auftritt war sensationell, der Song war gar nicht so wichtig, der war eher okay. Und dann Birmingham 1998 – der Auftritt von Guildo Horn, dieser große Wirbel, der auf einmal um den ESC gemacht wurde, das hat mir sehr gefallen. Ich bin auch sehr gerne in die baltischen Länder gereist, für die war der Wettbewerb extrem wichtig, wie überhaupt für viele Länder aus Ost- und Südosteuropa. Für sie ist der ESC eine Chance, auf der europäischen Landkarte eine Marke zu setzen.