„Der Krieg in der Ukraine muss ein Weckruf für alle sein“

Hier gab es zuletzt große Aufregung wegen des Auftritts von Anna Netrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen. Speziell zu Netrebko haben auch Sie sich bereits kritisch geäußert, gleichzeitig brechen Sie eine Lanze für andere russische Künstler.

Zum Fall Anna Netrebko: Jeder weiß um ihre frühere Nähe zum Putin-Regime, für das sie ein Aushängeschild war. Dann ist sie unter die Räder gekommen, war gezwungen, Position zu beziehen. Das hat sie sehr spät gemacht, und es wurde unterschiedlich gedeutet. Was mein persönliches Problem mit Netrebko ist: Wenn sie schon Position bezieht, dann ist ein Statement zu wenig. Mit all ihrem Einfluss, ihrem Namen, ihren Kontakten hat sie nie etwas Aktives getan — für junge Leute oder für Flüchtlinge. Mit ihr würde ich daher nicht auftreten wollen. Aber ich bin dagegen, dass man alle russischen Künstler verurteilt, wie etwa Kirill Petrenko oder Jewgeni Kissin, der viele Benefizkonzerte gegeben, sich in Interviews zu Menschenrechtsverletzungen in Russland geäußert hat. Wer sich so klar positioniert, der ist wichtig in diesem Kampf.