Der Kulturpass kommt: Anbieter aus Rhein-Main sind dabei

Wie sehe ich Angebote aus dem Rhein-Main-Gebiet – und wer ist dabei?

Der Kulturpass gilt bundesweit – man kann die Angebote aber in der KulturPassApp nach Regionen gefiltert anzeigen lassen. Dazu gibt man entweder die Postleitzahl ein oder stimmt einer Geolokalisierung zu, um sich Angebote in der Nähe des eigenen Standorts anzeigen zu lassen.

Bei einer Umfrage der VRM-Zeitungen bei mehreren Kulturanbietern in der Rhein-Main-Region gaben alle der Befragten an, sich am Kulturpass beteiligen zu wollen und entsprechende Schritte in die Wege geleitet zu haben – darunter Städel und Liebieghaus sowie die Kunsthalle Schirn in Frankfurt, die Staatstheater in Mainz, Wiesbaden und Darmstadt, das Hessisches Landestheater Marburg und Konzertveranstalter wie die Darmstädter Centralstation, der Wiesbadener Schlachthof und Mainzplus Citymarketing (Frankfurter Hof, KUZ, Summer in the City). Teilweise könne es aber bis nach dem 14. Juni dauern, alle technischen Hürden zu lösen. In vielen Städten der Region beteiligen sich auch lokale Kinos und Buchhandlungen.