Der Umsturz-Versuch: Zum 100. Jahrestag des Hitlerputsches

Adolf Hitler 1925 beim Besuch einer bayerischen Gruppe der Nationalsozialisten. Von München aus wollten nationalistische Kräfte vor 100 Jahren Deutschland erobern. "Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden", proklamierten Adolf Hitler, Erich Ludendorff und Gesinnungsgenossen am 8. November 1923. Am 9. November endete der Putsch der Demokratiefeinde mit 20 Toten und vielen Verletzten.