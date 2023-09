Förster Peter Wohlleben: „Der Wald ist noch zu retten“

Der Borkenkäfer ist für viele angeschlagene Bäume der letzte Sargnagel. Er wird in der Geschichte vom Waldsterben oft als Bösewicht dargestellt. Aber das ist er nicht. Er ist ein Schwäche-Parasit, denn er kann eigentlich nur geschwächte Bäume befallen. In den großen deutschen Fichtenplantagen gibt es schon seit 150 Jahren immer wieder katastrophalen Borkenkäferbefall. Durch den Klimawandel passiert das jetzt häufiger und heftiger. Die Fichten vertrocknen, und kurz vor dem Exitus kommt der Borkenkäfer und gibt ihnen den Rest.

Sie machen die Forstwirtschaft für das Waldsterben verantwortlich. Was muss sich ändern?

Wir müssen weg von der völlig auf Holzertrag fokussierten Bewirtschaftung unserer Wälder. Wir müssen endlich alle Leistungen des Waldes stärker in den Blick nehmen. Was soll der Wald in Zukunft für uns leisten? Die Kühlungs- und die Wasserspeicherfunktion muss einen höheren Stellenwert erhalten. Wir müssen gewährleisten, dass das Ökosystem Wald arbeitsfähig bleibt. Erst dann können wir schauen, wie viel wir ihm trotz Klimawandel abverlangen können. Unser Umgang mit dem Wald muss demütiger werden. Wir müssen uns eingestehen, dass das große Experiment Plantage in der Forstwirtschaft gescheitert ist