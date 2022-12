Frankfurt entdeckt Tschaikowskys Oper „Die Zauberin”

Asmik Grigorian (links) ist die „Zauberin” in der Frankfurter Opernpremiere. (© Barbara Aumüller)

Asmik Grigorian (links) ist die „Zauberin” in der Frankfurter Opernpremiere. (© Barbara Aumüller)

Ein Meisterwerk mit Seltenheitswert wird von Regisseur Vasily Barkhatov mit Valentin Uryupin am Dírigentenpult in Erinnerung gebracht. Asmik Grigorian glänzt in der Titelpartie.