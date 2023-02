Oscar aufgepasst: Kleben und kleben lassen

Die öffentliche Ohrfeige: Ende März 2022 schlägt Schauspieler Will Smith (rechts) seinen moderierenden Kollegen Chris Rock auf offener Bühne. (© Chris Pizzello/Invision/AP/dpa)

Nach Will Smiths Ohrfeige: Die amerikanische Film-Akademie will sich auf drohende Skandale vorbereiten. Stefan Benz hat da in seiner Glosse ein paar Ideen.