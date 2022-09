Großes Filmfest in Wiesbadener Kinos

FLATRATE-KARTE

Auch nach dem Kinofest gibt es weiterhin Grund zum Feiern: Am 12. September startet das 25-Tage-Ticket in den Filmbetrieben Ewert. Für diesen Betrag kann man mit einer personalisierten Flatrate-Karte alle Filme des regulären Programms an 25 aufeinanderfolgenden Tagen sehen – so oft man möchte.