Guns N’Roses kommen im Juli nach Frankfurt

Guns N' Roses gehen 2023 auf Welttournee – und machen dabei auch in Frankfurt Station. (© Live Nation)

Die amerikanische Hard-Rock-Band kündigt für 2023 eine Welttournee an, die sie am 3. Juli auch in die Main-Metropole führt. Einzelne Tickets sind bereits ab 22. Februar im Verkauf.