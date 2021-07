Gutscheine für Maifestspiele 2020 noch zwei Jahre gültig

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (cd). Friedenskonzert, Menschenfeind, The Nose? Richtig, das waren Aufführungen der Maifestspiele 2020, die wegen Corona ausfielen und woran in diesem Jahr lediglich Geschenkgutscheine erinnern. Wie Nadine Schäuble, Pressesprecherin des Hessischen Staatstheaters, bestätigt, haben die Gutscheine drei Jahre Gültigkeit ab Ausstellungsdatum. Sie sollten fristgerecht eingelöst werden und sind übertragbar. Die Gutscheine können komplett eingelöst werden oder sukzessive. Für den Restbetrag werde ein neuer Geschenkgutschein ausgestellt. Die Geschenkgutscheine sind, so Schäuble, an der Theaterkasse oder im Webshop einlösbar für alle Vorstellungen, bei denen das Hessische Staatstheater Wiesbaden Veranstalter ist.