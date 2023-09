Helge Timmerberg: „Ich verherrliche das Kiffen nicht“

Was spricht aus Ihrer Sicht noch für die Legalisierung?

Die Entkriminalisierung. Ich stand einmal in Hamburg wegen 5,6 Gramm Haschisch vor Gericht. Der Richter war stinksauer, dass er für so etwas seine Zeit verschwenden sollte und hat das Verfahren sofort eingestellt. Ich habe einen guten Freund, der Polizist ist. Er sagt mir, dass fast all seine Kollegen für die Legalisierung sind. Mittlerweile kann man an fast jeder Ecke Marihuana kaufen. Die Polizei hat einfach keinen Bock mehr, dem hinterherzulaufen. Es bindet so viele Kapazitäten, die woanders fehlen.