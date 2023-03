Hotschnig im Interview: Der neue Mainzer Stadtschreiber

Ihr aktuellstes Werk ist „Der Silberfuchs meiner Mutter“: Ein Roman, der an das Leben des Schauspielers Heinz Fitz angelehnt ist, und in dem es um das Lebensborn-Projekt der Nazis geht, das sich an unverheiratete Schwangere richtete, um deren Kinder für die NS-Gesellschaft zu gewinnen. Was hat Sie an diesem Stoff fasziniert?

Das Thema Lebensborn hat mich vom ersten Mal, als ich davon gehört habe, im Innersten angesprochen und seither nie mehr losgelassen. Dabei geht es mir um das Größere: um die Frage der Adoption, im Falle des Lebensborns der verschleierten Adoption, und die lebenslange Suche dieser Kinder. Ihnen wurde in der Regel von ihren Adoptiveltern und dem System verschwiegen, wer ihre eigentlichen Eltern sind. Hinter dem Thema Lebensborn steht für mich so auch die größere Frage nach Herkunft, nach Geborgensein, nach Heimat, die man auch aus anderen Gründen suchen und ein Leben lang nicht finden kann. Das ist etwas, was mich beim Schreiben vom ersten Wort an ausgemacht hat.