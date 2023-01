„Behutsam mit Natur umgehen”: Kastelruther Spatzen im Interview

Wenn sie auf die Berge und die schmelzenden Gletscher sehen, wird ihnen dann nicht doch ein wenig mulmig?

Die Gletscherschmelze ist tatsächlich beunruhigend. Und auch dieses Problem ist von Menschen gemacht. Auf jeden Gletscher musste in der Vergangenheit ein Lift gebaut werden, damit ganzjährig Wintersport betrieben werden kann. Im Tourismus, nicht nur in den Dolomiten, muss alles nach Plan laufen. Nun rächt sich die Natur. Vor allem die Länder, die zur Umweltverschmutzung am meisten beitragen, müssten jetzt dringend handeln. Aber Panik schüren hilft ebenso wenig wie die innere Einstellung: alles ist selbstverständlich.