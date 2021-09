Kloster Lorsch präsentiert spektakuläre Funde

Jetzt teilen:

LORSCH - (job). Die Öffnung eines barocken Brunnens am Rande der Lorscher Klosteranlage war für die Archäologen schon eine aufregende Entdeckung. Aber was die Baudenkmalpflegerin Katarina Papajanni bei der Untersuchung des 15 Meter tiefen Schachts entdeckte, übertraf alle Erwartungen. Für den Brunnenbau waren Fragmente der ehemaligen Klosterkirche verwendet worden.

Über Jahre wurden diese Funde untersucht und mit dreidimensionalen Scans dokumentiert. Einige kamen ans Tageslicht, andere wurden im Brunnen belassen. Nun werden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: „Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“ heißt die von Papajanni kuratierte, aufwendig in Szene gesetzte Ausstellung im Schaudepot der Zehntscheune, die am 5. Oktober eröffnet wird und bis 30. Oktober 2022 zu sehen sein wird. In den Wintermonaten Dezember bis Februar kann sie nur von angemeldeten Gruppen besichtigt werden.

Unter den großen Bruchstücken, die ehemals zur Ausstattung der nur noch als Ruine erhaltenen Klosterkirche gehörten, befindet sich der Rest einer gotischen Skulptur: ein „Atzmann“. An diesem Lesepult in Gestalt eines Diakons, der für die kirchliche Liturgie bestimmt war, haften sogar noch Spuren der ursprünglichen Farbfassung. Das Großfragment ermöglicht Vergleiche zu anderen Exemplaren in den Domen von Naumburg und Straßburg.

„Die Entdeckung aller Werkstücke wirft ein ganz neues Licht auf die Geschichte des Klosters“, schreibt Kirsten Worms, Direktorin der Verwaltung hessischer Schlösser und Gärten, in einer Mitteilung. „Eine Blütezeit, unbestreitbar für die karolingische Epoche, ist nun auch für spätere Jahrhunderte am Ort greifbar. Uns erscheint sogar eine Neuverortung des Klosters in die Kunst und Architektur des Hoch- und Spätmittelalters möglich.“ Die Ausstellung ist Teil des Jubiläumsprogramms, mit dem Lorsch die Aufnahme in die Liste des Unesco-Welterbes vor dreißig Jahren feiert; es war die erste von heute sieben Welterbestätten in Hessen. Zugleich zeigt sie die besondere Bedeutung von Lorsch als Forschungsmuseum, das zu den zentralen Orten der Mittelalterkunde zählt. Das Welterbe-Jubiläum wird am 13. Dezember mit einem Festakt gewürdigt.