Kultursommer Südhessen: Zum Ende wird‘s nochmal spannend

Ulrike E. Sticher nimmt an den südhessischen Tagen der offenen Ateliers teil.

SÜDHESSEN - (red). Wer wissen möchte, wie ein Holzblock zur Muschel wird und aus vielen Farbpunkten Gesichter entstehen, der findet bei den 25. „Tagen der offenen Ateliers“ am 17. und 18. September in Südhessen Antworten. An diesem Wochenende öffnen sich die Türen von mehr als 80 Ateliers, Kunstgärten und Werkstätten in Darmstadt und in den umliegenden Landkreisen (Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Odenwaldkreis).

Dabei werden sowohl Zeichnungen, Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Keramik-, Video-, und Textilkunst als auch Installationen, Glasobjekte, Schmuck und mehr gezeigt.

Dabei können sich die Besucher mit den Kunstschaffenden austauschen, verschiedene Techniken und Kunstrichtungen entdecken und den Künstlern beim Arbeiten über die Schulter schauen. Einige Ateliers bieten zudem auch ein besonderes Rahmenprogramm an aus Livemusik und Lyrik oder geben sogar Workshops.

Mit den „Tagen der offenen Ateliers“ endet die Saison des 29. Kultursommers Südhessen 2022, kurz „KUSS“. Zu seinem Ausklang laden die Veranstalter für 17. September nach Reinheim ein. Zu Gast ist der Schweizer Loop- und Beatbox-Poet Martin O., der mit seinem Programm „O solo io“ viele ein- und mehrstimmige Gesangspassagen sowie diverse imitierte Instrumente auf die Bühne bringt.

Doch bevor sich der KUSS für dieses Jahr verabschiedet, werden mehr als 50 weitere Events geboten: von Konzerten, über Theater bis hin zu Kabarett, Lesungen und Ausstellungen.

So zum Beispiel noch bis 18. September bei den Otzberger Sommerkonzerten, beim Orgelsommer mit hochkarätigen Domorganisten in der Darmstädter St. Ludwigs Kirche, der noch bis 16. September läuft. Am Tag darauf kann die Dieburger Orgelmeile beschritten werden, wieder einen Tag später gibt es ein Sinfoniekonzert der Starkenburg Philharmoniker in Viernheim.

Besondere Veranstaltungsformate sind unter anderem das Fahrradkino in Büttelborn am 9. September oder das Kinder- & Jugendliteratur-Festival in Erbach am 17. und 18. September.