Land will Förderung für Nibelungen-Festspiele erhöhen

Die Nibelungen-Festspiele finden jedes Jahr im Sommer vor dem Wormser Dom statt. Hier ein Blick auf die Bühne der Festspielsaison im Jahr 2022, in der Roger Vontobel, der 2024 Regie führen wird, ebenfalls bereits in Worms inszeniert hat.

Kulturministerin Katharina Binz stellt in Worms eine Aufstockung ab dem kommendem Jahr in Aussicht. Gezeigt wird 2024 „Der Diplomat“ in einer Inszenierung von Roger Vontobel.