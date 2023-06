Mehr Melodram als Krimi: So ist „Tatort: Hochamt für Toni“

Wer will hier etwas verbergen? Ein Unbekannter schießt auf Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Eva Hentschel (Sina Martens), als sie Nachforschungen zu Evas Schwester Toni anstellen. (© BR)

In „Tatort: Hochamt für Toni“ leidet Kommissar Voss an den Erinnerungen an eine verpasste Liebe – und muss ein Gewirr aus Lügen entwirren. Leider bleibt auch der Fall verworren.