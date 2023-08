Mitleid mit dem Verbrecher: Der Schinderhannes-Prozess

Der Mainzer Maler Karl Matthias Ernst fertigte zum Prozess auch dieses Bild an, das den Schinderhannes mit seiner Geliebten Julie Bläsius und dem gemeinsamen Sohn zeigt. Es lehnt sich an Darstellungen der heiligen Familie an und sollte das bürgerliche Familienidyll vergegenwärtigen, das beide durch ihre Raubtaten verspielt hatten.