Rammstein: Wie eine Mainzerin für Row Zero rekrutiert wurde

Sie würde sich sehr über Plätze in der ersten Reihe freuen, meint Anna. Ob sie zur Aftershowparty gehen würde, würde sie vor Ort entscheiden. „Das würde darauf ankommen, wie sich die anderen Mädchen verhalten. Wenn zu viele Verrückte dabei wären, wäre das nichts für mich“, sagt die Mainzerin. An Intimitäten mit Lindemann sei sie nicht interessiert, „aber es gibt einige Mädchen in der Gruppen, die da große Lust darauf hätten. Sie sind regelrecht verrückt nach ihm“, schildert sie. Auf die „Pre-Party“ würde sie definitiv verzichten. „Die wäre in der Garderobe von Till Lindemann. Das ist nichts für mich.“ Als die Vorwürfe gegen Lindemann bundesweit für Schlagzeilen sorgten, sei das in der Gruppe „zunächst kein Thema gewesen“, berichtet Anna. „Ich habe mich gefragt: Bin ich die Einzige, die deshalb nun zweifelt?“ Sie habe dann den Kontakt zu den beiden genannten Frauen gesucht. Deren Äußerungen hätten sie beruhigt. Aktuell gehe es vor allem um die Frage, ob man in Lissabon noch in die „Row Zero“ komme. Denn bei den Konzerten in München wurde der Aufenthalt in dieser „Reihe Null“ direkt vor der Bühne nach Bekanntwerden der Vorwürfe untersagt.